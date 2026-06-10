Роскошная свадьба Дуа Липы парализовала Палермо и вызвала волну протестов. Что творилось на торжестве за два миллиона долларов?

CNN: Роскошная свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера вызвала волну протестов в Палермо

В Палермо наконец состоялась свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера. На трехдневное празднование, которое тщательно скрывали от прессы, пригласили около 300 человек. И пока фанаты радовались счастью исполнительницы, местные жители выходили на протесты в надежде отменить роскошное торжество из-за наплыва гостей. Как прошла скандальная церемония за миллионы долларов?

Где проходила свадьба

Главная It couple узаконила свои отношения еще 31 мая в лондонской ратуше Мэрилебон. Невеста появилась на церемонии в кутюрном комплекте бренда Schiaparelli, а жених — в костюме Ferragamo.

Церемония бракосочетания Дуа Липы и Каллума Тернера в Лондоне Фото: Roland Hoskins / Daily Mail/dmg media Licensing / Legion-Media

Официальная регистрация предвещала грандиозную свадьбу в итальянском Палермо, ради которой молодожены арендовали виллу Вальгуарнера, известную как «маленький Версаль». В садах особняка XVIII века расставили стулья, которые украшали атласные банты и вышитые вручную платки с надписью stay mad with me forever («сходи с ума со мной вечно»).

Дворец, ныне принадлежащий итальянской переводчице «Властелина колец» и принцессе Виттории Аллиате ди Виллафранка, десятилетиями служил убежищем для мафии, пока в 2020 году не был восстановлен из руин в рамках плана городского обновления

Каждому гостю вручали веер ручной работы, который помогал защититься от летней жары. Всего на торжество пригласили около 300 человек, в том числе знаменитостей, среди которых были Элтон Джон, Charli XCX с мужем Джорджем Дэниелом, Кевин Паркер, Джо Элвин, Трой Сиван, Оливия Дин и Донателла Версаче, которая стала автором одного из свадебных нарядов невесты.

Известно, что некоторые гости и сама пара останавливались в пятизвездочном отеле Иджиеа — бывшем палаццо XIX века, который сейчас предлагает 78 номеров и 22 люкса, изысканный ресторан и бассейн среди тропических садов с видом на Тирренское море. Стоимость проживания в нем составляет 6900 долларов (496 тысяч рублей) за ночь.

Как развлекали гостей

После торжественного обмена клятвами Элтон Джон в качестве сюрприза исполнил для пары особую версию песни Your Song. После этого, по данным инсайдеров, гости отправились на грандиозный ужин от шеф-повара Тони Ло Коко, обладателя звезды Мишлен.

Заключительной частью вечера была вечеринка, за музыку на которой отвечали именитые диджеи Карл Кокс, Мартин Гаррикс, Дэвид Гетта и Пегги Гоу. Причем играть музыкантам разрешили даже после установленного на вилле полуночного комендантского часа.

Грандиозным финалом стал фейерверк, который наблюдался по всему итальянскому курорту

Дуа Липа на вечеринке в центре Палермо Фото: Igor Petyx / Reuters

Помимо виллы, Липа и Тернер перекрывали центр Палермо ради уличной вечеринки для сотни гостей — площадь Кроче-дей-Весприн XVIII века с помощью декораций превратили в винтажный книжный магазин, который символизировал момент встречи пары. Оказалось, что возлюбленные познакомились, читая один и тот же роман.

Гостей развлекал большой духовой оркестр, приглашенным также вручили золотые браслеты с микрочипами, которые позволяли им посещать различные заведения, включая частную экскурсию по городской Галерее современного искусства. Пара арендовала музей на вечер за 11500 долларов (827 тысяч рублей).

в $ 2 млн обошлась свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера

Другие подробности торжества не известны, поскольку организаторы тщательно скрывали детали подготовки. К тому же фото и видеосъемка на площадке были запрещены, а официальные снимки с мероприятия еще не публиковались в соцсетях.

Почему свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов

Местная пресса уже окрестила торжества «самой важной свадьбой со времен свадьбы Майкла Корлеоне» (в исполнении Аль Пачино) на острове в фильме «Крестный отец». По данным исследовательского института JFC, торжество принесло городу экономическую выгоду в размере около 307 миллионов долларов.

Несмотря на это, местные жители принялись протестовать против роскошной свадьбы пары еще до ее начала. Общественная организация Apro Palermo перед звездным торжеством развесила по всему городу плакаты с фразами: «Палермо не сдается в аренду», «Наша площадь — не ваша гостиная» и «Общественные пространства — для всех». Организаторы праздника пытались избавиться от баннеров, но протестующие нарисовали эти же лозунги на стенах.

Протестующие против свадьбы пары в Палермо Фото: Live Media Publishing Group / Legion-Media

Местные жители жаловались журналистам на проблемы с парковкой и требование подписать соглашение о неразглашении информации (NDA). Предпринимателей обязали заставить окна в ресторанах и магазинах для сохранения приватности звезд, а некоторых и вовсе призвали закрыться на три дня ради свадьбы Липы и Каллума.

На волне критики молодожены попытались сгладить недовольство и перечислили по 7 тысяч долларов жильцам квартир, чьи окна выходили на парковку для гостевого транспорта.

Такую же компенсацию выплатили бизнесменам, пострадавшим от временного закрытия магазинов

Кроме того, пара заплатила городским властям за аренду площади Пьяцца Кроче около 14 тысяч долларов (более миллиона рублей), а также оплатила работу частной охраны, дежурства которых обошлись как минимум в 12 тысяч долларов (879 тысяч рублей).

Вопреки протестам мэр Палермо Роберто Лагалла отнесся к трехдневному празднованию позитивно. «Я понимаю неудобства, вызванные событиями такого масштаба, и мне жаль, если кому-то придется столкнуться с временными ограничениями», — отметил приглашенный на церемонию чиновник.

Нельзя забывать о том, как подобные мероприятия улучшают имидж Палермо. Международная известность способствует повышению привлекательности города и приносит значительные экономические выгоды Роберто Лагалла мэр Палермо

Молодожены никак не комментировали волну критики со стороны сицилийцев.

Ранее итальянцы уже протестовали против свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Италия — излюбленная локация для именитых иностранных пар, желающих с размахом отметить свадьбу вдали от вездесущих фанатов и папарацци. Помимо Липы и Каллума, возможностью уединиться воспользовался и один из богатейших людей мира, основатель Amazon Джефф Безос.

Свадьба Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес проходила в Венеции. Организаторами роскошного торжества выступила компания Lanza & Baucina, которая также подготавливала свадьбу Джорджа и Амаль Клуни.

Тогда пара забронировала сразу три локации для свадьбы, в том числе старинное здание венецианской школы Гранде делла Мизерикордия, что вызвало шквал негодования среди местных жителей. В итоге из-за протестов празднование пришлось перенести на историческую верфь в районе Арсенал.

Протесты из-за свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

В разных точках города появлялись плакаты с надписью No room for Bezos («Нет места для Безоса»), а на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре разместили баннер с перечеркнутым именем миллиардера. Активисты даже обещали испортить бизнесмену свадьбу, поэтому организаторам пришлось позаботиться о дополнительной охране.

«Мы планируем протестовать против свадьбы Безоса, чтобы показать, как наш мэр продал город. Венеция — это не площадка для развлечения богачей», — так звучал лозунг недовольных итальянцев. Среди них был и местный активист Руджеро Таллон, напомнивший, что итальянцы и до новостей о свадьбе американских богачей были недовольны чрезмерным количеством туристов в городе, которому угрожает затопление.