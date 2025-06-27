В Венеции стартует свадьба Джеффа Безоса. Как выглядит торжество, ради которого он выкупил целый город и настроил его против себя?

Миллиардер Джефф Безос потратил на свадьбу в Венеции 56 миллионов долларов

В Венеции наконец стартовала свадьба миллиардера Джеффа Безоса и светской львицы Лорен Санчес. Торжество уже спровоцировало череду скандалов и протестов: местные жители пытались всеми силами предотвратить проведение праздника, однако десятки звезд все же прибыли в город, чтобы с размахом отметить церемонию. В течение трех дней гостей будут ждать ужины, вечеринки, прогулки на водных такси и другие развлечения, которые тщательно скрывают от прессы. Чем пара уже успела удивить общественность?

Где пройдет свадьба Безоса и Санчес?

Организаторами роскошного торжества выступила компания Lanza & Baucina, которая также подготавливала свадьбу Джорджа и Амаль Клуни. При этом до сих пор доподлинно неизвестно, где пройдет официальная церемония бракосочетания, запланированная на 28 июня. И хотя сценарий праздника удается сохранять в секрете, развлекать гостей будут Леди Гага и Элтон Джон, отметили анонимные источники.

Инсайдеры считают, что официально пара поженится в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре, который закроют для туристов

По слухам, пара забронировала сразу три локации для свадьбы, в том числе старинное здание венецианской школы Гранде делла Мизерикордия. Однако из-за протестов празднование пришлось перенести на историческую верфь в районе Арсенал. При этом вечеринку на суперъяхте Безоса Koru и вовсе пришлось отменить из-за запрета остановки таких больших судов в каналах.

Помимо основного вечера, прибывших гостей ждала серия предшествующих свадьбе мероприятий. Так, 26 июня у церкви Мадонна-дель-Орто под открытым небом состоялся светский ужин, с которого знаменитые гости сбежали. Вечер пришлось преждевременно завершить из-за грозы, во время которой сильные порывы ветра срывали скатерти со столов.

Кендалл и Кайли Дженнер Фото: Ernesto Ruscio / GC Images / Getty Images

Официанты пытались защитить звезд, держа над ними зонты, что не особенно помогало при проливном дожде, из-за которого гостям пришлось бежать к водному такси, поданному за 45 минут до официального окончания мероприятия.

«Это просто показывает, что можно иметь все деньги мира, но нельзя контролировать погоду, хотя итальянская поговорка гласит, что мокрая невеста — счастливая невеста», — так произошедшее прокомментировал очевидец.

А после официальных торжеств Безос и Санчес запланировали пышную вечеринку в особняке «Палаццо».

Кто прибудет на свадьбу одного из богатейших людей в мире?

Для размещения гостей пара забронировала сразу пять самых дорогих отелей Венеции, в том числе Aman Canal Grand Hotel, tDanieli, Belmond Cipriani, Gritti Palace и St. Regis. Ради свадьбы мультимиллиардера из отеля Aman Venice даже выселили гостей, которые бронировали номера задолго до того, как Безос арендовал всю роскошную гостиницу.

Постояльцев переселили в другие отели, включая пятизвездочный St. Regis. Руководство Aman Venice оплачивает им номера и компенсирует одну ночь проживания, предлагая повышение класса обслуживания. По словам работников, в вестибюле элитного отеля царил хаос, а охрана проверяла все шкафы.

Орландо Блум Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Свадьбу посетят около 250 гостей. В списке приглашенных — Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, Опра Кинг, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и другие звезды и бизнесмены, а также Карли Клосс, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Диана фон Фюрстенберг, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти.

На свадьбе присутствуют не только представители шоу-бизнеса, но и предприниматели с политиками, в том числе семья президента США Дональда Трампа, Билл Гейтс, Барри Диллер и прочие бизнесмены из числа богатейших людей мира.

90 частных самолетов прилетели в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Рэпер Usher с женой Дженнифер Гойкоэчеа Фото: Yara Nardi / Reuters

Известно, что Безос и Санчес арендовали десятки гондол и почти весь флот водных такси для перемещения приглашенных. Некоторых из них уже заметили в Венеции, в том числе Ким Кардашьян, которую тепло приветствовал разорвавший помолвку с Кэти Перри Орландо Блум, Иванку Трамп в сопровождении мужа и Леонардо Ди Каприо с возлюбленной — итальянской моделью Витторией Черетти.

Лорен Санчес сменит 27 платьев за свадьбу

Ранее автором подвенечного наряда репортерши называли люксовый бренд Oscar de la Renta, однако позже стало известно, что на самом деле невеста сменит за свадьбу 27 платьев, в том числе от Dolce & Gabbana. Ее личным консультантом выступила журналистка Анна Винтур.

Санчес получила в подарок от возлюбленного бриллиантовое ожерелье стоимостью от трех до пяти миллионов долларов (от 235 до 393 миллионов рублей), невеста появится в нем на свадьбе. Кроме того, для многочисленных подвенечных образов подобрали украшения, цена которых может достигать 20 или 30 миллионов долларов (1,5 миллиарда или 2 миллиарда рублей).

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Первый праздничный наряд невесты уже успели раскритиковать в сети, сравнив его с перевернутым абажуром. Санчес примерила облегающее корсетное платье французского модного дома Schiaparelli цвета шампань, обнажавшее плечи и украшенное синими, зелеными и золотистыми вышитыми цветами.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка тоже привлекла внимание общественности выбранным для свадьбы нарядом. Бизнесвумен заметили в светло-розовом мини-платье Oscar de la Renta, стоимость которого составила внушительные 10 тысяч долларов (почти 787 тысяч рублей).

Жениха заметили на примерке костюма в бутике модного дома Dolce & Gabbana.

Свадьба Безоса и Санчес вызвала волну протестов

Несмотря на то, что пара постаралась уважительно отнестись к хрупкости и уникальности города, против торжества выступили сотни жителей Венеции. «Мы планируем протестовать против свадьбы Безоса, чтобы показать, как наш мэр продал город. Венеция — это не площадка для развлечения богачей», — так звучал лозунг недовольных итальянцев.

Баннер против свадьбы Безоса и Санчес, размещенный на площади Святого Марка в Венеции Фото: Yara Nardi / Reuters

В разных точках города внезапно появились плакаты с надписью No room for Bezos («Нет места для Безоса»), а на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре разместили баннер с перечеркнутым именем миллиардера. Активисты даже обещали испортить бизнесмену свадьбу, поэтому организаторам пришлось позаботиться о дополнительной охране.

Местный активист Руджеро Таллон напомнил, что итальянцы и до новостей о свадьбе американских богачей были недовольны чрезмерным количеством туристов в городе, которому угрожает затопление из-за скопления людей. Тем не менее мэр Венеции Луиджи Бруньяро пообещал, что свадьба не принесет городу «ненормальных потрясений».

С самого начала инструкции нашего клиента и наши собственные руководящие принципы были предельно ясны: минимизация любых нарушений в городе, уважение к его жителям и учреждениям компания Lanza & Baucina Limited организаторы свадьбы

По словам Бруньяро, именно ограниченное количество гостей позволит исключить серьезные проблемы с системой жизнеобеспечения города. Кроме того, во время подготовки были задействованы 80 процентов местных поставщиков: десерты и выпечку заказали в старейшей кондитерской Rosa Salva, а подарки для гостей создавал дизайнер изделий из муранского стекла Laguna B.

На свадебные мероприятия американский миллиардер потратил от 46 до 56 миллионов долларов. При этом на просьбу члена городского совета Венеции Джованни Андреа Мартини о пожертвовании на реставрацию старинных зданий Безос никак не отреагировал. Санчес тоже решила отмолчаться.