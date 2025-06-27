Миллиардер Безос преподнес своей невесте роскошный свадебный подарок

Миллиардер Безос преподнес репортерше Санчес роскошное бриллиантовое ожерелье

Миллиардер Джефф Безос преподнес своей невесте, репортерше Лорен Санчес, роскошный свадебный подарок. Об этом пишет Page Six.

Инсайдер сообщил, что один из богатейших людей в мире подарил возлюбленной ожерелье стоимостью от трех до пяти миллионов долларов (от 235 до 393 миллионов рублей). «Это бриллиантовое ожерелье с крупным камнем и соответствующими серьгами», — рассказал собеседник портала.

По его словам, Санчес появится в этом украшении на свадьбе и продемонстрирует его публике. «Вы не сможете не заметить это элегантное бриллиантовое ожерелье, поскольку оно почти такое же массивное, как суперъяхта Джеффа. Лорен в восторге от своего ослепительного нового ожерелья и серег, которые выводят ее и без того впечатляющую коллекцию на несколько ступеней выше», — подчеркнул источник.

Кроме того, выяснилось, что Санчес фотографирует свои драгоценности и образы за несколько дней до выхода на публику, чтобы знать, как она будет смотреться в них на свадебных снимках. Инсайдер отметил, что во время праздничных мероприятий, помимо упомянутого ожерелья, невеста появится в украшениях, стоимость которых может достигать 20 или 30 миллионов долларов (1,5 миллиарда или 2 миллиарда рублей).

Ранее журналисты Reuters назвали предполагаемые затраты на свадьбу Безоса и Санчес.