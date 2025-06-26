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14:19, 26 июня 2025Ценности

Названа предполагаемая цена свадьбы одного из богатейших людей мира

Цена свадьбы миллиардера Безоса может составить 46-56 миллионов долларов
Мария Винар

Фото: Guglielmo Mangiapane / Globallookpress.com

Журналисты Reuters назвали предполагаемые затраты на свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства.

Так, стало известно, что стоимость торжества одного из богатейших людей мира может составить 46-56 миллионов долларов. Корреспондент агентства уже заметил пару у входа в эксклюзивный отель Aman Venice на Гранд-канале, где остановятся многие приглашенные звездные гости.

Ранее сообщалось, что так называемая свадьба века пройдет с 26 по 28 июня. При этом знаменитости официально поженятся 27 июня. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены. Роскошные яхты некоторых гостей уже пришвартовались к берегам итальянского города.

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