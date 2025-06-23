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15:30, 23 июня 2025Ценности

Стали известны новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей в мире

Daily Mail: Миллиардер Безос и репортерша Санчес официально поженятся 27 июня
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Журналисты раскрыли новые подробности роскошной свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Стало известно, что официально пара поженится 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Остров в этот день будет закрыт для посещения. Кроме того, инсайдеры рассказали, что перед церемонией 26 июня состоится торжественный вечер в монастыре Мадонны-дель-Орто. После официальной свадьбы один из богатейших людей в мире вместе с возлюбленной организуют пышную вечеринку в особняке Палаццо 28 июня.

Собеседники издания уточнили, что гости покинут Венецию 29 июня. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены.

В мае непристойный жест Безоса в адрес невесты попал на фото.

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