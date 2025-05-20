Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес репортерши Лорен Санчес попал на фото. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитостей заметили на яхте «Кора». На размещенных кадрах Санчес предстала в леопардовом бикини, а Безос — в темно-синей футболке и шортах, оформленных изображениями пальм.

Папарацци запечатлели, как основатель компании Amazon подошел к своей невесте, которая загорала на палубе лежа на животе, и шлепнул ее по ягодицам. После этого она перевернулась на спину, и Безос погладил ее грудь.

Ранее сообщалось, что Лорен Санчес отметила девичник в откровенном наряде.