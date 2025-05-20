Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:40, 20 мая 2025Ценности

Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес репортерши Лорен Санчес попал на фото. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитостей заметили на яхте «Кора». На размещенных кадрах Санчес предстала в леопардовом бикини, а Безос — в темно-синей футболке и шортах, оформленных изображениями пальм.

Папарацци запечатлели, как основатель компании Amazon подошел к своей невесте, которая загорала на палубе лежа на животе, и шлепнул ее по ягодицам. После этого она перевернулась на спину, и Безос погладил ее грудь.

Ранее сообщалось, что Лорен Санчес отметила девичник в откровенном наряде.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежала тюрьмы, обвинений в провалах на фронте и авиаудара. Что известно о помилованной Путиным украинской летчице Савченко?

    Налоговая запустила процесс ликвидации агентства двух уехавших из России блогеров

    Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

    Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

    В Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников СВО

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    Россиян предупредили об опасном сочетании кофе и некоторых лекарств

    Культовую игру из Windows XP выпустили на смартфонах

    Вяльбе раскритиковала российские лыжи

    Россиянам назвали способы накопить деньги при небольшом бюджете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости