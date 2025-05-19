Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 19 мая 2025Ценности

Невеста одного из богатейших людей мира отметила девичник в корсете с глубоким декольте

Невеста Джеффа Безоса Санчес отметила девичник в корсете с глубоким декольте
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Vendetta dailly / BACKGRID / Legion-Media

Американская репортерша Лорен Санчес в откровенном образе отметила девичник в Париже. Снимки публикует Page Six.

Невесту одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса появилась на публике в корсете Murmur за 281 доллар с глубоким декольте и юбке на завязках того же бренда стоимостью 691 долларов. При этом в руках журналистка держала сумку Judith Leiber в виде Эйфелевой башни за 6000 долларов.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Образ Санчес завершали бриллиантовое колье и серьги, а в качестве обуви она предпочла белые туфли на каблуках.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес, предположительно, пройдет в Венеции. Ранее стало известно, что пара планирует пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Трамп высказался о переговорах России и Украины о прекращении конфликта

    Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

    Ведущая новостей прервала прямой эфир и обругала Трампа

    Жители популярных курортов Европы захотели лишить туристов жилья

    Трамп рассказал об информировании Зеленского и лидеров ЕС о звонке Путину

    Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в российском городе

    50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике

    Xiaomi потратит миллиарды на создание чипов

    Трамп оценил переговоры с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости