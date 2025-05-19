Невеста одного из богатейших людей мира отметила девичник в корсете с глубоким декольте

Невеста Джеффа Безоса Санчес отметила девичник в корсете с глубоким декольте

Американская репортерша Лорен Санчес в откровенном образе отметила девичник в Париже. Снимки публикует Page Six.

Невесту одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса появилась на публике в корсете Murmur за 281 доллар с глубоким декольте и юбке на завязках того же бренда стоимостью 691 долларов. При этом в руках журналистка держала сумку Judith Leiber в виде Эйфелевой башни за 6000 долларов.

Образ Санчес завершали бриллиантовое колье и серьги, а в качестве обуви она предпочла белые туфли на каблуках.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес, предположительно, пройдет в Венеции. Ранее стало известно, что пара планирует пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.