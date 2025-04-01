Богатейший человек в мире сыграет свадьбу на яхте за миллиарды долларов. Что еще известно о самом роскошном торжестве года?

Миллиардер Джефф Безос сыграет свадьбу за миллиарды долларов в Венеции

Американский миллиардер Джефф Безос начал подготовку к свадьбе с телеведущей Лорен Санчес. Торжество, на которое уже пригласили главных звезд A-листа и богатейших людей мира, предположительно, пройдет в конце июня в Венеции. Для перемещения гостей, которых разместят в элитных отелях, будет задействован весь флот водных такси города. По другой версии, церемония состоится на роскошной яхте Безоса, где он и сделал предложение возлюбленной. Что еще известно о свадьбе, которую уже окрестили самым роскошным торжеством лета?

Джефф Безос сделал предложение Лорес Санчес с кольцом за 2,5 миллиона долларов

Еще в мае 2023 года Джефф Безос сделал предложение журналистке Лорен Санчес на собственной яхте «Кору», стоимость которой оценивают в 500 миллионов долларов.

Основатель Amazon подарил избраннице кольцо с розовым бриллиантом весом 20 каратов. «Когда Джефф открыл футляр, я, кажется, на мгновение потеряла сознание», — признавалась репортерша в одном из интервью.

2,5 миллиона долларов стоило помолвочное кольцо Лорес Санчес

С момента помолвки пара не распространялась о свадебных планах, объясняя это тем, что они выбирают формат и масштаб мероприятия. «Мы все еще думаем о свадьбе. Какой она будет? Устроить ли большую свадьбу? Может, где-то за границей? Пока не знаем», — рассказывала Санчес.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В свою очередь Безос лишь подчеркивал, что в подготовке участвовать не намерен. «О боже, нет, разумеется. Я что, похож на идиота?» — иронично отмечал он.

Свадьбу посетят Леонардо Ди Каприо, Ким Кардашьян и Дональд Трамп

Отметив роскошный юбилей Безоса в январе, пара наконец начала готовиться к новому событию. В марте пресса обнародовала первые подробности предстоящей свадьбы.

По словам анонимных источников, невеста выбрала платье люксового бренда Oscar de la Renta, опираясь на поддержку главреда журнала Vogue Анны Винтур.

Лорен Санчес и Джефф Безос на вечеринке после премии «Оскар» Фото: Danny Moloshok / Reuters

Журналисты также выяснили, что на церемонии бракосочетания, помимо президента США Дональда Трампа, будут присутствовать Ева Лонгория, Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Джессика Альба, Леонардо Ди Каприо, Сальма Хайек, Миранда Керр, Опра Уинфри, Роберт Паттинсон, Сьюки Уотерхаус, Крис Рок, Деборра-Ли Фернесс и другие знаменитости.

Помимо звезд, список приглашенных пополнят и миллиардеры, в том числе медиамагнат Барри Диллер и основатель Microsoft Билл Гейтс. Отмечается, что пара уже разослала приглашения на церемонию бракосочетания.

Гости остановятся в роскошных отелях Венеции стоимостью 270 тысяч рублей за ночь

Предполагалось, что свадьба звездной пары пройдет в конце июня на самой большой в мире мачтовой яхте «Кору», которая принадлежит жениху. Инсайдеры даже сообщали, что судно якобы уже давно пришвартовано в Венецианской лагуне.

Другие же источники считали, что мероприятие на самом деле состоится на иной площадке в Италии, а судно с девятью каютами станет лишь средством передвижения для гостей, поскольку яхта такого размера попросту не сможет пришвартоваться в самой живописной части города.

Согласно правилам, которые разработали для защиты облика города, яхте такого размера пришлось бы пришвартоваться в районе Арсенала — вдалеке от главных достопримечательностей курорта

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в конце концов подтвердил слухи о том, что свадьба состоится в знаменитом городе, не раскрыв точного места проведения. По его словам, в списке гостей пары — 200 человек.

Бруньяро подчеркнул, что такое ограниченное количество приглашенных позволит исключить серьезные проблемы с системами жизнеобеспечения города. «Мы работаем сообща и поддерживаем организаторов, чтобы гарантировать, что мероприятие будет полностью соответствовать хрупкости и уникальности города», — заявил мэр.

Яхта «Кору» Фото: Backgrid UK / Legion-media.com

Итальянские журналисты же выяснили, что лучшие люксовые отели города уже забронированы на предположительные даты торжества. Среди них — Gritti Palace и семизвездочный Aman, стоимость двухместных номеров в которых начинается от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (270 тысяч рублей) за ночь.

Кроме того, уточняется, что для перевозки гостей по каналам будет предоставлен весь флот водных такси. «В рамках подготовки к мероприятию Венеция готовится к прибытию VIP-персон. Логистика указывает на крайне эксклюзивное, тщательно скоординированное празднование», — говорится в сообщении.

«Когда событие произойдет, вы точно его не пропустите», — подытожил анонимный источник.

