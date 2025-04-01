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13:50, 1 апреля 2025Ценности

Свадьба богатейшего человека в мире пройдет в Венеции

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил место проведения свадьбы Джеффа Безоса
Мария Винар

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил место проведения будущей свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, церемония пройдет в Венеции. Кроме того, он рассказал, что возлюбленные составили довольно скромный список гостей — в нем числятся всего 200 человек. При этом мэр отметил, что ограниченное количество приглашенных позволит избежать серьезных проблем с системами жизнеобеспечения города. «Мы работаем сообща и поддерживаем организаторов, чтобы гарантировать, что мероприятие будет полностью соответствовать хрупкости и уникальности города», — прокомментировал Бруньяро.

Отмечается, что свадьба богатейшего человека в мире может состояться предположительно 24-26 июня. Однако сам мэр Венеции не подтвердил и не опроверг данную информацию.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос и Лорен Санчес планируют пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

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