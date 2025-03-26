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14:39, 26 марта 2025Ценности

Раскрыты новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

Daily Mail: Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоится в конце июня
Мария Винар

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Журналисты Daily Mail раскрыли новые подробности будущей свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Анонимные источники предполагают, что торжество состоится в конце июня. Местом проведения церемонии может стать роскошная яхта богатейшего человека в мире «Кору». В то же время другие инсайдеры считают, что судно будет лишь средством передвижения для гостей по экскурсиям, а сама свадьба пройдет на другой площадке.

Кроме того, отмечается, что возлюбленные планируют пригласить новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

Ранее стало известно, что Безос и Санчес разослала приглашения на свадьбу, которая пройдет в Венеции.

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