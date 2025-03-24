Стали известны новые детали будущей свадьбы богатейшего человека в мире

Page Six: Джефф Безос и Лорен Санчес разослали приглашения на роскошную свадьбу

Журналисты Page Six раскрыли новые детали будущей свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, стало известно, что пара разослала приглашения на церемонию. При этом отмечается, что роскошное торжество состоится летом в Венеции.

Известно, что богатейший человек в мире сделал возлюбленной предложение еще в мае 2023 года на своей роскошной яхте «Кору». Тогда основатель Amazon преподнес репортерше кольцо с розовым бриллиантом весом 20 каратов стоимостью около 2,5 миллиона долларов.

Позже издание Daily Mail сообщило, что знаменитости запланировали свадьбу и хотят пригласить на нее Еву Лонгорию, Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Джессику Альбу, Леонардо Ди Каприо, Сальму Хайек, Миранду Керр, Опру Уинфри, Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, а также Криса Рока. Кроме того, уточнялось, что на свадьбе, помимо звезд Голливуда, будут присутствовать миллиардеры.