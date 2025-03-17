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19:19, 17 марта 2025Ценности

Опубликованы подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

Daily Mail: Роскошная свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоится в Европе
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Журналисты Daily Mail раскрыли подробности свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Детали опубликованы на сайте издания.

Богатейший человек в мире сделал предложение возлюбленной еще в мае 2023 года на своей роскошной яхте «Кору». Тогда основатель Amazon преподнес репортерше кольцо с розовым бриллиантом весом 20 каратов стоимостью около 2,5 миллиона долларов. Санчес признавалась, что потеряла сознание, когда увидела украшение от жениха.

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На данный момент дата и место проведения торжества неизвестны, но, по слухам, церемония состоится в Европе. Предполагается, что на ней будут присутствовать гости, которые посещали и другие организованные парой вечеринки. В списке оказались Ева Лонгория, Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Джессика Альба, Леонардо Ди Каприо, Сальма Хайек, Миранда Керр, Опра Уинфри, Роберт Паттинсон, Сьюки Уотерхаус, Крис Рок, Деборра-Ли Фернесс и другие. Помимо знаменитостей, на свадьбе ожидаются и миллиардеры.

Инсайдеры также рассказали, что невеста уже приобрела свадебное платье люксового бренда Oscar de la Renta. При этом звездная визажистка Бриэль Бар предположила, что Санчес предпочтет спокойный макияж в нюдовых оттенках, с которым она чаще всего появляется на публике.

В феврале стало известно, что Санчес отправится в космос.

Вот это да!
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