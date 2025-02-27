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19:16, 27 февраля 2025Из жизни

Невеста одного из самых богатых людей в мире отправится в космос с Кэти Перри

The Independent: Невеста Джеффа Безоса полетит в космос вместе с Кэти Перри
Никита Савин
Никита Савин
Лорен Санчес

Лорен Санчес. Фото: Kenny Holston / Pool / Reuters

Лорен Санчес — невеста основателя Amazon Джеффа Безоса — полетит в космос на его корабле New Shepard весной 2025 года. Об этом сообщает The Independent.

Вместе с возлюбленной одного из самых богатых людей в мире на орбиту отправится певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флинн, борец за гражданские права Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу. Предстоящая миссия станет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin и первым — с полностью женским экипажем. Дата старта пока не объявлена.

В заявлении компании Безоса сказано, что Санчес очень рада, что возглавит полет, который «вдохновит будущие поколения». «Этот полет, несомненно, станет для каждого из нас опытом, который изменит наши жизни. Для меня большая честь, быть в группе таких невероятных исследователей», — сказала Санчес.

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Как пишет The Independent, полет будет проходить в полностью автоматическом режиме и продлится 11 минут. Корабль с женским экипажем на борту пересечет так называемую линию Кармана, которая находится на высоте 100 километров над уровнем моря и считается границей между земной атмосферой и космосом.

Компания Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard в октябре 2024 года. Ракета достигла высоты 102,3 километра над уровнем моря.

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