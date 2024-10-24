Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard

Компания Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Беспилотная миссия NS-27 стартовала с пусковой площадки Blue Origin 1 в Западном Техасе. Ракета достигла высоты 102,3 километра над уровнем моря. О том, на какую высоту поднялась капсула, не сообщается.

В Blue Origin заявили, что испытания впервые отправившихся в полет ускорителя и капсулы прошли штатно.

В июле газета Mint сообщила, что Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос.