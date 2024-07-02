Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:41, 2 июля 2024Наука и техника

США отправят в космос второго астронавта из Индии

Mint: Индия и компания SERA из США отправят астронавта в космос

Фото: Ivan Pierre Aguirre / Reuters

Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос. Об этом сообщает газета Mint.

Стоимость полета одного астронавта составляет 2,5 миллиона долларов. За эти средства он вместе с еще пятью астронавтами на суборбитальном корабле New Shepard поднимется на высоту более 100 километров. Общая продолжительность космического полета составит 11 минут.

Отбор кандидатов на полет продлится не более полугода. Сроки реализации миссии — ближайшие несколько лет.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее глава Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх заявил, что первый пилотируемый полет перспективного индийского корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

В июне газета Vanguard сообщила, что Нигерия и SERA заключили соглашение на отправку первого африканского астронавта в космос.

Первым индийским астронавтом стал Ракеш Шарма, который отправился в космос в апреле 1984 года на корабле Союз Т-11 вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина отказалась прекращать огонь ради переговоров с Россией. Киев заявил, что хочет добиться мира другим путем

      Над российским городом заметили редкие серебристые облака

      Нидерланды вышли в четвертьфинал Евро-2024

      Рейтинг одобрения Байдена достиг минимума

      Россиянина арестовали за покушение на односельчанина

      Пассажиры самолета описали рейс словами «части самолета дымились»

      Россиянам предложили оформить банковскую карту в VK Pay с повышенным кешбэком

      В штабе Трампа заявили о возможной сделке с Путиным по нерасширению НАТО

      В Брянской области фотоловушка поймала благородного оленя

      Минск обменял террориста на священника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше