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20:07, 20 июня 2024Наука и техника

США отправят в космос первого астронавта из Нигерии

Vanguard: Нигерия и компания SERA из США отправят астронавта в космос

Фото: NASA / Unsplash

Нигерия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку первого африканского астронавта в космос. Об этом сообщает газета Vanguard.

«Пилотируемый космический полет — не случайное стремление нашей страны, но важная задача космической программы и политики Нигерии, одобренной правительством в 2001 году», — приводит издание слова министра науки, инноваций и технологии страны Уче Наджи.

Согласно заключенному соглашению, нигерийский астронавт отправится в космос в 2024-м или 2025 году.

В мае издание SpaceNews сообщило, что американская компания Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard.

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      Иван Потапов
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