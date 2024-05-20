Blue Origin возобновила пилотируемые пуски New Shepard

Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard

Американская компания Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Седьмой пилотируемый полет суборбитального корабля состоялся 19 мая, когда New Shepard с шестью членами экипажа стартовал с площадки Corn Ranch вблизи города Ван-Хорн в западной части штата Техас в США.

В ходе спуска капсулы с членами экипажа один из трех парашютов полностью не раскрылся. В компании заверили, что для мягкой посадки достаточно двух парашютов.

В сентябре 2023-го издание сообщило, что Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного беспилотного пуска New Shepard компании Blue Origin. Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами».

Шестой пилотируемый пуск New Shepard состоялся в августе 2022-го.