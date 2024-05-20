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16:25, 20 мая 2024Наука и техника

Blue Origin возобновила пилотируемые пуски New Shepard

Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Седьмой пилотируемый полет суборбитального корабля состоялся 19 мая, когда New Shepard с шестью членами экипажа стартовал с площадки Corn Ranch вблизи города Ван-Хорн в западной части штата Техас в США.

В ходе спуска капсулы с членами экипажа один из трех парашютов полностью не раскрылся. В компании заверили, что для мягкой посадки достаточно двух парашютов.

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В сентябре 2023-го издание сообщило, что Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного беспилотного пуска New Shepard компании Blue Origin. Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами».

Шестой пилотируемый пуск New Shepard состоялся в августе 2022-го.

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      Иван Потапов
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