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13:56, 28 сентября 2023Наука и техника

США завершили расследование неудачного пуска New Shepard

США завершили расследование неудачного пуска суборбитального корабля New Shepard

Фото: Joe Skipper / Reuters

Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного пуска суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin. Об этом сообщает SpaceNews.

Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами». К аналогичным выводам, как отмечает издание, ранее пришли и в Blue Origin.

Управление рекомендовало компании устранить особенности двигателя, которые могли бы привести к возникновению подобной аварии в будущем. В настоящее время Blue Origin не получила от регулятора разрешение на возобновление полетов New Shepard.

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Ранее издание ArsTechnica сообщило, что в декабре должность генерального директора компании Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп.

В июне генеральный директор Blue Origin Боб Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, заявил, что в настоящее время доходы компании составляют сотни миллионов долларов, она располагает заказами на миллиарды долларов.

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    Иван Потапов
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