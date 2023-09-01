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12:10, 1 сентября 2023Наука и техника

На совет директоров Amazon подали в суд из-за неприязни Безоса к Маску

Пенсионный фонд подал в суд на совет директоров Amazon из-за контрактов Kuiper

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Пенсионный фонд Cleveland Bakers and Teamsters подал в суд штата Делавер на совет директоров компании Amazon. По мнению акционеров американского интернет-гиганта, руководители компании действовали недобросовестно, когда принимали решение о присуждении контрактов на запуски спутников системы Kuiper. Об этом пишет SpaceNews.

В исковом заявлении Cleveland Bakers and Teamsters утверждается, что решение о присуждении контрактов на запуски спутников системы Kuiper было принято всего за 40 минут и принесет убытки акционерам в сотни миллионов долларов. В пенсионном фонде уверены, что основатель Amazon Джефф Безос из-за личной неприязни к Илону Маску не позволил совету директоров рассмотреть возможность контракта с оператором SpaceX, который последний возглавляет.

Вместо этого, как отмечается в исковом заявлении, контракты присуждены компаниям Blue Origin, ULA и Arianespace. При этом три из четырех ракет, которые должны запускать Kuiper, еще ни разу не летали. Кроме того, в иске отмечена личная заинтересованность Безоса в присуждении контрактов Blue Origin и ULA, поскольку первая, основанная американским миллиардером, поставляет второй ракетные двигатели.

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Истцы уверяют, что ракеты SpaceX надежнее и дешевле, чем перспективные носители Blue Origin, ULA и Arianespace, а решение совета директоров Amazon не отвечает интересам акционеров. Иск требует возмещения ущерба и судебных издержек, а также «немедленного возврата» прибыли, льгот и других компенсаций, полученных ответчиками по контрактам.

В июне генеральный директор Blue Origin Боб Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, заявил, что в настоящее время доходы компании составляют сотни миллионов долларов, она располагает заказами на миллиарды долларов.

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    Иван Потапов
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