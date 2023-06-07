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16:12, 7 июня 2023Наука и техника

В Blue Origin рассказали о доходах

Blue Origin: у компании есть доходы в сотни миллионов долларов и заказы на миллиарды

Фото: Joe Skipper / Reuters

В настоящее время доходы Blue Origin составляют сотни миллионов долларов, компания располагает заказами на миллиарды долларов, заявил ее генеральный директор Боб Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times. Об этом сообщает SpaceNews.

«Когда я присоединился к Blue, у нас был очень-очень маленький доход. Теперь у нас есть сотни миллионов долларов дохода, а также заказы на миллиарды долларов, так что мы в очень хорошем положении», — сказал руководитель.

По его словам, очень хорошую прибыль приносит многоразовая туристическая суборбитальная система New Shepard, полеты которой возобновятся в ближайшие недели.

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Издание напоминает, что Blue Origin выиграла контракт НАСА на создание лунного посадочного модуля и создает для ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance двигатели BE-4. Кроме того, Blue Origin работает над носителем New Glenn, который должен выводить спутники системы Kuiper.

В мае Spaceflight Now сообщило, что испытания первой ступени перспективной американской ракеты космического назначения Vulcan Centaur отложены из-за проблемы в системе зажигания.

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    Иван Потапов
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