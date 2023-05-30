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00:30, 30 мая 2023Наука и техника

Стало известно о проблемах с американской ракетой Vulcan Centaur

Spaceflight Now: испытания ракеты Vulcan Centaur отложены из-за системы зажигания

Изображение: Sean Micheal Clemes / United Launch Alliance

Испытания первой ступени перспективной американской ракеты космического назначения Vulcan Centaur отложены из-за проблемы в системе зажигания. Об этом стало известно Spaceflight Now.

Издание пишет, что запустить на шесть секунд два двигателя BE-4 компании Blue Origin, установленных на первой ступени ракеты Vulcan Centaur альянса United Launch Alliance (ULA), находящейся на стартовой площадке на мысе Канаверал в американском штате Флорида, планировалось 25 мая.

«Во время обратного отсчета команда заметила задержку срабатывания системы зажигания двигателя, которая требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении ULA.

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После этого первую ступень Vulcan Centaur увезли обратно в ангар, после чего уже на следующие сутки, 26 мая, ее снова выкатили на стартовую площадку. В ULA не назвали сроки следующей попытки испытаний.

Ракета Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде в январе.

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    Иван Потапов
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