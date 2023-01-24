Американская ракета с заменой российского РД-180 прибыла на космодром

Ракета Vulcan Centaur с заменой российского двигателя РД-180 прибыла на космодром

Ракета Vulcan Centaur с заменой российского двигателя РД-180 прибыла на космодром во Флориде. Об этом сообщает Space.com.

Издание отмечает, что в ходе первого пуска носитель должен вывести в космическое пространство спутники Amazon Kuiper и частный лунный посадочный модуль Astrobotic Peregrine.

Space.com напоминает, что ракета Vulcan Centaur разработана и произведена альянсом United Launch Alliance (ULA), а двигатели BE-4 ее центрального блока — компанией Blue Origin.

Издание пишет, что пуск носителя может состояться в первом квартале.

В марте глава ULA Тори Бруно утверждал, что ракета Vulcan Centaur с американским двигателем BE-4 совершит первый полет в 2022 году.

В августе 2021 года издание The Verge, ссылаясь на Бруно, сообщило, что ULA прекратила продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.