США назвали срок запуска замены Atlas V без РД-180

В США заявили, что замена Atlas V без российского двигателя РД-180 полетит в 2022 году

Ракета Vulcan Centaur с американским двигателем BE-4 — замена носителя Atlas V с российским силовым агрегатом РД-180 — совершит первый полет в 2022 году. Срок запуска перспективной ракеты назвал глава американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Заявление главы альянса прозвучало во время панельной дискуссии на конференции Satellite 2022. По словам Бруно, первый запуск Vulcan Centaur состоится «позже в этом году». Руководитель не назвал конкретных дат, однако заметил, что двигатель BE-4 находится в «отличной форме». «Он работает лучше, чем я ожидал», — сказал он.

Бруго рассказал, что ULA планирует получить две летные модели BE-4 в середине года, «что позволит совершить пуск до конца года». По его словам, в настоящее время производитель силовых агрегатов — компания Blue Origin американского миллиардера Джеффри Безоса — успешно проводит испытания BE-4.

Старший вице-президент программы ракеты New Glenn в Blue Origin Джарретта Джонса заверил, что компания зафиксировала более 18 000 секунд или пять часов работы BE-4 (в перспективе носитель New Glenn также получит этот двигатель). Джонсон исключил полет New Glenn в 2022 году.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на американские санкции объявил о прекращении поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181 российского производства.

В августе 2021 года издание The Verge, ссылаясь на Бруно, сообщило, что ULA прекратила продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени. По его словам, предприятие использует РД-180 уже много лет и не зависит от российской стороны в отношении технических вспомогательных услуг.

Россия последние РД-180 передала США в апреле 2021 года.

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.