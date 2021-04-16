Россия передала США последние РД-180

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» 14 апреля передало американской стороне шесть двигателей РД-180, сообщает «Роскосмос».

Соответствующая приемка состоялась на предприятии. «В настоящее время двигатели готовят к отправке. Текущая поставка станет последней по действующему контракту», — отмечает госкорпорация.

«Роскосмос» добавляет, что всего за более чем 20 лет Россия поставила США 122 товарных двигателя РД-180.

В апреле генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявлял, что в текущем году Россия отправит США последние ракетные двигатели РД-180.

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В июле 2020 года компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, который не является серийным, а предназначен для испытаний.

В январе 2018 года Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Ракета Vulcan с американскими BE-4 должна заменить носитель Atlas 5 с российским РД-180.