Российский «Энергомаш» признался в глубокой зависимости от США

Ведущий российский производитель ракетных двигателей, химкинское НПО «Энергомаш», признал сильную финансовую зависимость от американских заказов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

«Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное — госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK», — сказал он.

По словам Арбузова, предприятие заключило контракты по 2019 год включительно и обсуждает поставки на последующие годы. «С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия», — отметил руководитель предприятия.

После отказа США от закупок РД-180 и РД-181 в «Энергомаше» надеются на рост внутренних заказов, прежде всего для разрабатываемой средней ракеты «Союз-5» (создаваемые агрегаты РД-171МВ) и носителей семейства «Ангара» (двигатели РД-191).

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«Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения», — отмечает Арбузов.

По его словам, в настоящее время Китай «создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180». «Энергомаш» допускает сотрудничество с Поднебесной «в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем».

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