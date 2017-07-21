В США показали фабрику по производству ракет с аналогами РД-180

Глава Blue Origin показал фабрику по производству американских тяжелых ракет New Glenn с аналогами российского двигателя РД-180. Видео, полученное с беспилотника, доступно в Instagram Джеффа Безоса.
В ролике показано строящееся во Флориде здание фабрики, где будут производиться носители New Glenn. Видео заканчивается кадрами, на которых запечатлен Безос, сидящий на крыше ангара с плакатом с надписью «Фабрика по производству ракет. Скоро».
На заводе планируется собирать ракеты New Glenn. На них будут установлены двигатели BE-4, которые Blue Origin разрабатываются в качестве альтернативы российским РД-180, устанавливаемым в настоящее время на Atlas V.
Безос считается вторым самым богатым человеком в мире (после сооснователя Microsoft Билла Гейтса), предпринимателю принадлежит интернет-компания Amazon.