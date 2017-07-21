В США показали фабрику по производству ракет с аналогами РД-180

Глава Blue Origin показал фабрику по производству американских тяжелых ракет New Glenn с аналогами российского двигателя РД-180. Видео, полученное с беспилотника, доступно в Instagram Джеффа Безоса.

Manufacturing facility for the heavy-lift New Glenn launch vehicle is coming along nicely. #BlueOrigin #ReusableRockets #LaunchLandRepeat #GradatimFerociter A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos) on Jul 20, 2017 at 9:55am PDT

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В ролике показано строящееся во Флориде здание фабрики, где будут производиться носители New Glenn. Видео заканчивается кадрами, на которых запечатлен Безос, сидящий на крыше ангара с плакатом с надписью «Фабрика по производству ракет. Скоро».

На заводе планируется собирать ракеты New Glenn. На них будут установлены двигатели BE-4, которые Blue Origin разрабатываются в качестве альтернативы российским РД-180, устанавливаемым в настоящее время на Atlas V.

Безос считается вторым самым богатым человеком в мире (после сооснователя Microsoft Билла Гейтса), предпринимателю принадлежит интернет-компания Amazon.