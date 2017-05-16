Испытания американского аналога российских двигателей РД-180 провалились

Американская Blue Origin провела стендовые испытания двигателя ВЕ-4, предназначенного для замены российского агрегата РД-180, которые завершились неудачей. Об этом сообщается в Twitter компании.

«Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4», — сообщает Blue Origin, уточняя, что на процесс разработки двигателя инцидент не повлияет.

В компании пообещали, что скоро вернутся к тестированию. Из сообщения, опубликованного Blue Origin, как отмечает издание Ars Technica, не ясен масштаб аварии, однако «тот факт, что Blue Origin, относительно скрытная компания, вообще поделилась этой информацией, показателен». Всего в распоряжении Blue Origin имеются как минимум два испытательных стенда, ранее компания заявляла, что планирует создать три рабочих образца ВЕ-4.

Первый показан Blue Origin в марте 2017 года. Компанию возглавляет американский миллиардер Джефф Безос, который считается пятым богатейшим человеком в мире (помимо членов королевских семей и глав государств).

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ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas V.

Также над заменой РД-180 работает Aerojet Rocketdyne. В отличие от BE-4, двигатель AR1 пригоден для установки на действующую ракету Atlas V. Компания пока не представила рабочий образец агрегата, однако в начале мая 2017 года провела огневые испытания предкамеры AR1.