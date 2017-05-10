Aerojet Rocketdyne назвала сроки отказа США от РД-180

Американская Aerojet Rocketdyne намерена к 2019 году начать массовое производство двигателей, которые должны заменить российские РД-180, устанавливаемые на первую ступень ракеты Atlas V. Такой прогноз компании основывается на данных, полученных в ходе первых огневых испытаний предкамеры (в ней топливо частично сгорает и затем поступает в камеру сгорания) создаваемого двигателя AR1. Об этом сообщает издание Space News.

«Прохождение этого важного этапа позволяет заключить, что AR1 будет готов к полету в 2019 году, — сказала генеральный директор и президент Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк. — В деле замены двигателей российского производства на текущих ракетах-носителях успех миссии должен быть национальным приоритетом номер один».

Дрейк отметила конкурентные особенности AR1. Во-первых, при создании отдельных элементов американского двигателя используется трехмерная печать. Во-вторых, применяется специальный сплав на основе никеля, позволяющий отказаться «от экзотических металлических покрытий, в настоящее время используемых в производстве РД-180».

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AR1, так же как и РД-180, является жидкостным ракетным двигателем закрытого цикла, а в качестве топлива используется керосин, окислителя — кислород. Это позволяет заменить российский агрегат на американский без принципиальной доработки носителя Atlas V.

Для разработки AR1 компания использует методологию, ранее примененную для создания других своих агрегатов (RS-68, J-2X, RL10 и RS-25). В компании планируют создать рабочий прототип и сертифицировать AR1 уже в 2019 году. Компания Rocketdyne, при участии которой создана Aerojet Rocketdyne, в 1950-х и 1960-х произвела агрегаты F-1, устанавливаемые на первую ступень лунной ракеты Saturn V.

Ближайшим американским конкурентом AR1 является двигатель BE-4, создаваемый компанией Blue Origin для ракет Vulcan (фактически Atlas VI) и New Glenn. Установка BE-4 вместо РД-180 на Atlas V потребовала бы принципиальных изменений в конструкции ракеты, однако в настоящее время уже существует рабочий образец BE-4.