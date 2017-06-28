Производство аналогов двигателей РД-180 развернут в Алабаме

Глава американской компании Blue Origin Джефф Безос определился с местом для строительства фабрики по производству двигателей BE-4, которые должны прийти на смену российским агрегатам РД-180. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Завод по производству BE-4 планируется построить в штате Алабама. Партнером Blue Origin выступит компания ULA (United Launch Alliance) — совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производящее Atlas 5. Инициатива Безоса получила поддержку властей штата.

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ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, куда устанавливаются российские РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. Также BE-4 Blue Origin планируется устанавливать на собственную ракету New Glenn. Первый собранный ВE-4 был представлен в мае 2017 года, испытания его топливной системы в том же месяце закончились взрывом стенда.

Также над заменой РД-180 работает Aerojet Rocketdyne. В отличие от BE-4, двигатель AR1 пригоден для установки на действующую ракету Atlas 5. Компания пока не представила рабочий образец агрегата, однако в начале мая провела огневые испытания предкамеры AR1. По информации издания Space News, в комитете палаты представителей США по вооруженным силам признали, что Blue Origin по времени опережает Aerojet Rocketdyne в создании замены РД-180.