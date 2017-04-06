Наука и техника
 

Американская тяжелая ракета New Glenn оказалась дешевле российской «Ангары»

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Капсула New Shepard
Капсула New Shepard

Создание тяжелой ракеты New Glenn обойдется в 2,5 миллиарда долларов, что меньше стоимости аналогичных работ по созданию российского носителя «Ангара». Об успехах частной компании Blue Origin на 33-м космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс (США) рассказал ее глава Джефф Безос, сообщает The New York Times.

Бизнесмен отметил, что для финансирования Blue Origin он ежегодно намерен продавать на сумму один миллиард долларов акции принадлежащей ему компании Amazon.

Безос рассказал и о планах Blue Origin. В 2017 году компания намерена провести тестовый полет суборбитальной системы New Shepard с участием пассажиров, а в 2018 году начать осуществлять ее туристические пуски. Также Blue Origin в ближайшие несколько недель намерена провести огневые испытания двигателя BE-4.

Данные агрегаты планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V с российским РД-180. Первый полет Vulcan должен произойти не ранее 2019 года. Также BE-4 планируется устанавливать на ракеты New Glenn.

Над их созданием компания Blue Origin работает с 2012 года. Для сравнения, решение о начале работ над новой российской тяжелой ракетой «Ангара» было принято в 1995 году, а первый полет легкой и тяжелой версий носителя состоялся в 2014-м. Стоимость соответствующих работ по состоянию на 2013 год составляла 100 миллиардов рублей (более трех миллиардов долларов по курсу 2013 года).

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