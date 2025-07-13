В Сербии заявили о планах сотрудничать с США

Вучич заявил о планах Сербии сотрудничать с США во всех сферах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с представителем Госдепа США Бренданом Ханраханом заверил его в приверженности Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном. Его слова приводит ТАСС.

Вучич отметил, что на встрече Ханраханом они обсудили партнерство Сербии и США, а также сотрудничества во всех сферах — от «энергетики до искусственного интеллекта».

«Я поблагодарил США за последовательную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжить развитие отношений при полном уважении к своим национальным и государственным интересам», — подчеркнул он.

Ранее американец стал кандидатом в премьеры Сербии. Это президент американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитович.