Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 2 апреля 2025Мир

Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

Политолог Денисов: Премьер из США не успокоит сербов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент республики Сербия Александр Вучич может попытаться снизить напряженность в стране, назначив главой правительства выходца из США. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости.

«Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет», — сказал Денисов.

Отмечается, что одним из кандидатов на пост премьер-министра является президент американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитович. Однако Денисов считает, что премьер-министр из США сможет уменьшить напряжение в обществе только временно.

Ранее предыдущий премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Этому предшествовали студенческие протесты и обострение внутриполитической ситуации в стране. Депутаты сербского парламента отставку утвердили.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

    Выжившая при крушении батискафа в Египте россиянка пережила клиническую смерть

    Армия Россия освободила одно из двух остававшихся под контролем ВСУ сел в Курской области

    Российские войска атаковали дамбу, через которую ВСУ перебрасывали технику под Белгород. Удар мощной бомбы попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше