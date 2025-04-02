Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

Политолог Денисов: Премьер из США не успокоит сербов

Президент республики Сербия Александр Вучич может попытаться снизить напряженность в стране, назначив главой правительства выходца из США. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости.

«Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет», — сказал Денисов.

Отмечается, что одним из кандидатов на пост премьер-министра является президент американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитович. Однако Денисов считает, что премьер-министр из США сможет уменьшить напряжение в обществе только временно.

Ранее предыдущий премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Этому предшествовали студенческие протесты и обострение внутриполитической ситуации в стране. Депутаты сербского парламента отставку утвердили.