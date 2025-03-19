Провинившегося премьера Сербии отправили в отставку

Парламент Сербии принял отставку премьер-министра Милоша Вучевича

Депутаты сербского парламента утвердили отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии».

«Сербский парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, таким образом полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Срок для формирования нового правительства начинается завтра, 20 марта», — отметила спикер парламента Ана Брнабич.

Отмечается, что новое правительство в Сербии необходимо сформировать до 18 апреля. Иначе глава государства должен будет распустить парламент и назначить внеочередные выборы, которые должны состояться в срок от 45 до 60 дней от этой даты.

До 2022 года Вучевич занимал пост мэра Нови-Сада. Именно в период его градоначальства происходила реконструкция главного вокзала города, где произошло обрушения бетонного козырька, которое стало поводом для массовых антиправительственных протестов.