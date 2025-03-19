Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 19 марта 2025Мир

Провинившегося премьера Сербии отправили в отставку

Парламент Сербии принял отставку премьер-министра Милоша Вучевича
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Predrag Milosavljevic / XinHua / Globallookpress.com

Депутаты сербского парламента утвердили отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии».

«Сербский парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, таким образом полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Срок для формирования нового правительства начинается завтра, 20 марта», — отметила спикер парламента Ана Брнабич.

Отмечается, что новое правительство в Сербии необходимо сформировать до 18 апреля. Иначе глава государства должен будет распустить парламент и назначить внеочередные выборы, которые должны состояться в срок от 45 до 60 дней от этой даты.

До 2022 года Вучевич занимал пост мэра Нови-Сада. Именно в период его градоначальства происходила реконструкция главного вокзала города, где произошло обрушения бетонного козырька, которое стало поводом для массовых антиправительственных протестов.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

    На Западе одной фразой отреагировали на новое место работы Бербок

    Названы самые вредные закуски к алкоголю

    СССР предупреждал США о готовящемся покушении на Кеннеди

    Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

    Тайвань назвал возможную дату вторжения Китая

    Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в Сумской области

    Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском

    У экс-футболиста «Динамо» украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

    Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше