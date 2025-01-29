«Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

Сербские студенты рассказали о протестах после трагедии в Нови-Саде

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. 28 января премьер-министр страны Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов и массовой забастовки студентов и предприятий.

Сербия, похоже, застряла в этой катастрофе. Мы увидели политическое злоупотребление аварией Милош Вучевич бывший премьер-министр Сербии

Ушедший в оставку на фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич Фото: Amir Hamzagic / Reuters

Вучевич занимал пост мэра Нови-Сада до недавнего времени. Именно в период его градоначальства происходила реконструкция главного вокзала города.

Что говорят о трагедии и целях протеста его участники?

Несколько сербских студентов рассказали в беседе с «Лентой.ру» о том, что одной из причин выхода на улицу стало «общее чувство отвращения к безумному уровню коррупции в правительстве».

У протеста много целей, но главная из них — привлечение к уголовной ответственности и полная прозрачность в отношении обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде Душан сербский студент, выходивший на протест в Белграде

С ним соглашается студентка из Белградского университета, которая назвала целью протестов — публикацию всей документации, касающейся реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Она завершилась незадолго до трагедии 1 ноября.

В целом, мы хотим перемен, коррупция повсюду студентка Белградского университета, выходившая на протест в столице Сербии

Протестующие сербские студенты Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Она рассказала, что протестующие продолжают выходить на улицы из-за нападений неизвестных на студентов во время забастовки. Об этом же говорит и Душан, упоминая о «засланных футбольных хулиганах с бейсбольными битами».

Они хотят посеять страх и панику среди студентов, но это только сплачивает людей Душан студент из Белграда

Блокировка студентами крупнейшей развязки Белграда на 24 часа. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Какую позицию занимают власти?

28 января на пресс-конференции после отставки правительства президент Сербии Александр Вучич заявил, что подпишет указ о помиловании 13 задержанных во время протеста. Они были задержаны во время протестов и студенты также требовали их освобождения.

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Johanna Geron / Reuters

Он также заявил, что все требования студентов после отставки Вучевича и правительства были полностью удовлетворены.

Александр Вучич признал нападения на студентов, в результате которых пострадала девушка. Этот случай вызвал большой резонанс в обществе. Президент заявил, что «группа анархистов» нападала на офис Сербской прогрессивной партии (правящая партия) и его сотрудники начали избивать их в ответ.

Молодые люди, которые это сделали, нанесли огромный ущерб государству, своей партии и каждому из нас Александр Вучич президент Сербии

Тракторы сербских фермеров, которые охраняли студенческий протест Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Как отреагировали протестующие на отставку премьер-министра?

Большинство протестующих не устроила отставка Вучевича. Это подтверждает собеседник «Ленты.ру». Он видит в этом политическом действии лишь полумеры.

На мой взгляд, победой могло бы стать только переходное правительство, которое очистило бы институты и провело честные выборы Душан студент из Белграда

Протестующие сербские студенты после трагедии в Нови-Саде Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Что думают участники протестов о России?

В отличие от антироссийских протестов в Словакии, которые оппозиция страны инициировала после поездки премьер-министра Роберто Фицо в Москву, протесты в Сербии таковыми не являются. Это же подтверждает собеседник «Ленты.ру». По его словам, студенты сосредоточены лишь на проблемах в самой Сербии.

Студент Душан заявил, что Россия в контексте нынешних протестов не упоминается.

Что руководство Сербии намерено делать дальше?

После отставки правительства президент Вучич высказался о перспективах политического руководства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Только через десять дней я скажу вам, будут ли выборы или формирование нового правительства Александр Вучич президент Сербии

Он рассказал о наличии списка претендентов на должность премьер-министра, однако он не исключает проведение повторных выборов.

В свою очередь, Сербская православная церковь рассказала о том, что протестующие студенты живут «в параллельных вселенных», оскверняя национальную идентичность. Так они отреагировали на студенческую забастовку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что Белград не запрашивал помощи у Москвы. По его словам, руководство Сербии может самостоятельно справиться с проблемами.