В Кремле прокомментировали протесты в Сербии

Песков: Сербия не обращалась за помощью к России из-за протестов

Власти Сербии не обращались за помощью к России в связи с протестами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со своими проблемами», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее в Сербии прошли студенческие протесты. Поводом к ним стала трагедия 1 ноября 2024 года в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того момента не раз устраивали митинги с требованием наказать виновных.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку из-за студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране. Он назвал подлым поступком решение организаторов массовых беспорядков поставить под угрозу Сербию как государство. По словам Вучевича, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, «как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе».