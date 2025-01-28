Подавший в отставку премьер Сербии объяснил протесты иностранным вмешательством

Вучевич: Массовые протесты в Сербии были организованы из-за границы

Массовые протесты в Сербии были организованы из-за границы. Такое заявление сделал подавший в отставку на фоне обострения внутриполитической ситуации в стране сербский премьер-министр Милош Вучевич, сообщает РИА Новости.

«Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям», — отметил Вучевич.

Он назвал подлым поступком решение организаторов массовых беспорядков поставить под угрозу Сербию как государство. По словам Вучевича, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, «как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе».

Массовые студенческие протесты в Сербии проходят после трагедии 1 ноября 2024 года в Нови-Саде, когда бетонный козырек на железнодорожном вокзале обрушился на стоящих под ним людей. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич на фоне беспорядков принял решение уйти в отставку.