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00:40, 13 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о прорыве ВС России на сумском направлении

«РВ»: ВС России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды», — говорится в сообщении.

Военкоры добавили, что в районе Юнаковки и Кондратовки продолжаются активные бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытается контратаковать на северо-западной и северной окраинах Кондратовки.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на сумское направление заградотряд.

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