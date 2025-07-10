ВСУ перебросили на сумское направление заградотряд «Волки да Винчи»

Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» (бывший признанный террористическим и запрещенный в РФ «Правый сектор») переброшен на сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Отмечается, что украинские военные продолжают переброску «наиболее мотивированных и боеспособных подразделений». Бойцы «Севера» отражают контратаки и ведут наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах, добавили в российском ведомстве.

«На данный участок фронта переброшен 1-й отдельный штурмовой полк (ранее "Волки Да Винчи", "Правый сектор")», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС перебросили на сумское направление 237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины.