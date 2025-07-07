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22:42, 6 июля 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили на сумское направление понесший колоссальные потери в Донбассе батальон

Понесший потери в Донбассе батальон ВСУ перебросили на сумское направление
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение перебросить на сумское направление 237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины. В 2023 году этот батальон был разгромлен и понес колоссальные потери в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Это подразделение украинской армии понесло колоссальные потери в Донбассе еще в 2023 году, после чего не принимало активного участия в боевых действиях», — рассказал источник. По его словам, с тех пор этот батальон упоминался в открытых источниках в основном в контексте поиска пропавших без вести. Также появлялись объявления о наборе солдат почти всех специальностей.

Предположительно, за два года батальон вновь удалось укомплектовать, и теперь он будет участвовать в боевых действиях на сумском направлении.

Ранее сообщалось, что под Сумами пропали сотни солдат ВСУ.

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