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15:21, 5 июля 2025Силовые структуры

Несколько сотен солдат ВСУ пропали под Сумами

ТАСС: Сотни солдат ВСУ пропали под Сумами, в рядах армии воюют предпенсионеры
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Близкие украинских бойцов сообщают, что сотни солдат пропали из 158-й механизированной бригады в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с хамским отношением со стороны командования бригады.

Кроме того, уточняется, что под Сумы был переброшен батальон, состоящий фактически полностью из мобилизованных предпенсионного возраста. Речь идет о 531-м батальоне территориальной обороны ВСУ.

«На официальных ресурсах опубликованы фотографии с мероприятий боевой подготовки военнослужащих 21 АК (21-го армейского корпуса — прим. «Ленты.ру»), на которых отлично видно, что в основном в его состав мобилизованы украинцы предпенсионного возраста», — указал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жители Сумской области Украины после активизации боев в регионе стали распродавать жилье за бесценок. Кроме того, жилье активно меняют на автомобили.

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