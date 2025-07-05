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09:48, 5 июля 2025Экономика

Жители украинской области стали менять квартиры на машины

РИА: В Сумской области стали продавать жилье за бесценок и менять его на машины
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: By Bilanol / Shutterstock / Fotodom  

Жители Сумской области на Украине после активизации боев в регионе стали распродавать жилье за бесценок. Об этом сообщает РИА Новости.

Изучив предложения о продаже недвижимости на украинских сайтах, авторы выяснили, что комнату в общежитии в Конотопе можно приобрести за 125 тысяч гривен (225 тысяч рублей), а в Сумах — за 287 тысяч гривен (516,6 тысячи рублей).

Четырехкомнатная квартира в Шостке подешевела до 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), однушка в Конотопе — до 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — до 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей). В столице региона Сумах стоимость однокомнатной квартиры снизилась до миллиона рублей.

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Цены квартир в селах опустились до 75-100 тысяч гривен (135-180 тысяч рублей) — такую сумму просят за однушки в Ворожбе, Алтыновке, Свессе и Вирах. При этом некоторые авторы объявлений допускают возможность обмена жилья на машину. Так, на транспорт готовы поменять частный дом в Кролевце, выставленный на продажу за 206 тысяч гривен (370,8 тысячи рублей).

Кроме того, жители Сумской области стали массово распродавать офисные и складские помещения, выставлены и готовые бизнесы. Так, в городе Ахтырка предлагается купить магазин за 1,1 миллиона гривен (около 2 миллионов рублей).

В Ромнах и Конотопе аренда магазина стоит примерно 10 тысяч гривен (около 18 тысяч рублей) с возможностью выкупа помещения по договорной цене, а в Сумах — около 20 тысяч гривен (примерно 36 тысяч рублей).

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