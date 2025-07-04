РИА Новости: Жители Сумской области начали массово распродавать бизнес и офисы

Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, на продажу также выставлены готовые бизнесы, сообщает РИА Новости.

На украинских сайтах опубликованы сотни объявлений о продаже офисных и складских помещений, а также готового бизнеса в Сумской области. Так, в городе Ахтырка предлагается купить целый магазин за 1,1 миллиона гривен (около 2 миллионов рублей).

В Ромнах и Конотопе аренда магазина стоит примерно 10 тысяч гривен (около 18 тысяч рублей) с возможностью выкупа помещения по договорной цене, а в Сумах — около 20 тысяч гривен (примерно 36 тысяч рублей).

Офисные помещения также активно размещают в объявлениях об аренде. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева.

Ранее сообщалось, что Киев не эвакуирует жителей Сумской области, где находятся отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Может в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области», — сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.