Боец ВС РФ Аид: Киев не эвакуирует жителей Сумской области, где находятся ВСУ

Киев не эвакуирует жителей Сумской области, где находятся отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«Может в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области», — заявил военнослужащий.

Он также отметил, что артиллерия разворачивается в жилых секторах. Такова тактика ВСУ, отметил Аид.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о том, что из региона вывезли около 58 тысяч местных жителей.