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20:50, 28 июня 2025Бывший СССР

Киев отказался эвакуировать жителей Сумской области в местах дислокации ВСУ

Боец ВС РФ Аид: Киев не эвакуирует жителей Сумской области, где находятся ВСУ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев не эвакуирует жителей Сумской области, где находятся отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«Может в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области», — заявил военнослужащий.

Он также отметил, что артиллерия разворачивается в жилых секторах. Такова тактика ВСУ, отметил Аид.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о том, что из региона вывезли около 58 тысяч местных жителей.

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