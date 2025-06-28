Киев не эвакуирует жителей Сумской области, где находятся отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.
«Может в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области», — заявил военнослужащий.
Он также отметил, что артиллерия разворачивается в жилых секторах. Такова тактика ВСУ, отметил Аид.
Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о том, что из региона вывезли около 58 тысяч местных жителей.