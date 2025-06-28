Из Сумской области вывезли десятки тысяч человек

Глава Сумской области Григоров сообщил об эвакуации 58 тысяч человек

Из приграничных районов Сумской области вывезли уже 58 тысяч жителей. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Григоров. Его слова передает агентство ТАСС.

По словам Григорова, в самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на то, что воздушные тревоги длятся по 14 часов в сутки. Он также уточнил, что все взрослые могут отказаться уезжать, написав заявление в письменной форме.

«У нас объявлена эвакуация в 213 населенных пунктах. В среднем примерно 100 человек в сутки вывозятся из прифронтовых общин. На данный момент эвакуировано примерно 57-58 тысяч человек», — заявил он.

Известно, что 31 мая зону обязательной эвакуации расширили на территории Сумской области.

Ранее стало известно, что российские военные не остановили наступление, вопреки соответствующему заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.