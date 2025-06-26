Описано реальное положение ВСУ в Сумской области

Военный эксперт Глазунов: Продвижение России в Сумской области не остановлено

Российские военные не остановили наступление, вопреки соответствующему заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«Сырский преувеличивает. То, что российское наступление приостановлено, не говорит о том, что на фронте произошел какой-то перелом, — сказал военный эксперт. — Приостановка наступления может происходить из военных соображений: надо произвести перегруппировку войск, пополнить ряды».

Глазунов подчеркнул, что возможная приостановка наступления не связана с какими-либо действиями ВСУ. По его мнению, у российских военных могла возникнуть необходимость в пополнении воинских частей, в замене техники.

«Я не вижу, чтоб в Сумской области Украина осуществляла какой-то контрудар, который способный отбросить Россию к границам Сумской области. Сырский в последнее время очень много ошибается. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два-три дня», — заключил Глазунов.

Ранее Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». Он добавил, что теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов. Позже он заявил, что продвижение российских войск в Сумской области остановлено.