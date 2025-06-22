Сырский рассказал о новой тактике обороны ВСУ

Сырский заявил о переходе ВСУ от фортификаций к тактике лисьих нор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, опыт обороны Артемовска показал, что строительство огромных опорных пунктов более не рационально. Он добавил, что теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о борьбе российских военных с «лисьими норами» ВСУ. Он добавил, что российские военные после стремительного рывка закрепились в окрестностях Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР) и приступили к зачистке местности от формирований ВСУ.

До этого ВСУ разместили солдат в жилых домах в Сумской области.