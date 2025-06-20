ВСУ разместили солдат 156-й бригады в жилых домах в Сумской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместило личный состав 156-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) в частных домах села Радьковка в Сумской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По его словам, военнослужащих перебросили в это село после сообщений о том, что в Сумской области происходят столкновения между военными ВСУ и полицией. Он добавил, что официальных комментариев от командования украинских войск пока не поступало.

Ранее ВСУ пытались прорвать границу России на американском бронеавтомобиле и попали на видео. На кадрах, снятых с беспилотника, показан момент уничтожения украинского транспортного средства.

До этого российские войска ударом «Искандера» ликвидировали около 100 бойцов ВСУ в Сумской области. Отмечается, что удар был нанесен около 8 утра по месту дислокации одной из инженерных частей в районе села Озаричи в Конотопском районе области.