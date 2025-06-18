Российские войска ударом «Искандера» ликвидировали около 100 бойцов ВСУ в Сумской области

Российские военные «Искандером» ликвидировали 100 бойцов ВСУ в Сумской области

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили около 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Около 100 вэсэушников ликвидировали российские военные ударом "Искандера" в Сумской области. Уничтоженные украинские военные занимались установкой переправ через реку Сейм в Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен около 8 утра по месту дислокации одной из инженерных частей в районе села Озаричи в Конотопском районе области. В ней находились военнослужащие 58-й мотострелковой и инженерной бригад.

Помимо военнослужащих уничтожены оказались 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада с различным военным имуществом.

Ранее стало известно, что российские войска приближаются к Сумам. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», от города их отделяет расстояние в 15 километров.