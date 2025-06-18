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12:10, 18 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о приближении российских войск к Сумам

Российские войска оказались в 15 километрах от Сум на севере Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продолжают продвигаться в Сумской области. До Сум около 15 километров», — рассказал собеседник канала.

Он также отметил, что российские войска полностью зачистили от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Новониколаевка в Сумской области.

Авторы канала подчеркнули, что действия армии России в регионе направлены на создание буферной зоны на российско-украинской границе.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские войска наступают в Сумской области и продвигаются вперед, создавая зону безопасности. По его словам, командование ВСУ перебрасывает к северной границе крымско-татарские батальоны спецназа для укрепления фронта.

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