Военный эксперт Дандыкин: Россия продвигается вперед на сумском направлении

Российские войска наступают в Сумской области и продвигаются вперед, создавая зону безопасности, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Обстановку на направлении он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что украинские военные перебросили под Сумы дополнительные силы, в частности подразделения крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), военнослужащих 87-го батальона 106 отдельной бригады теробороны (Каменец-Подольский, Хмельницкая область), а также 8-го полка сил специальных операций ВСУ.

«Конечно, враг менжуется, бросает все, что есть у него под рукой, в том числе и спецназ, а это крымско-татарские батальоны, составленные из тех, кто пошел на поводу у укронацистов. Судьба будет уготована им такая же, как и другим, так называемому "Русскому добровольческому корпусу" (РДК; запрещенная в России террористическая организация), и так далее. Я думаю, что это, может быть, в какой-то степени замедлит наше наступление, но не поможет», — поделился Дандыкин.

Ранее Генштаб ВСУ признал бои на сумском направлении, заявив, что с 16 июня будет в своих ежедневных сводках сообщать о ходе боевых действий на участке.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоновка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики (ДНР).

